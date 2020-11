Uber en Lyft haalden bij de verkiezingen in de VS hun slag thuis. In de staat Californië hebben burgers gestemd voor een voorstel dat chauffeurs van de app in de praktijk het freelancerstatuut geeft.

Verkiezingsdag in de VS draait niet alleen om de president, ook een hoop wetsvoorstellen lag ter tafel. In de staat Californië konden burgers zo hun stem geven over 'Proposition 22', een wet die grote invloed kan hebben voor het zakenmodel van bedrijven als Uber en Lyft, beiden met hoofdzetel in de staat.

Eerder dit jaar nam de staat een wet aan die zogeheten 'gig workers', mensen die voor apps als DoorDash, InstaCart, Uber en Lyft werken, het statuut van werknemer geeft, met alle rechten die daarbij horen, zoals ziekteverzekering en betaalde vakantiedagen. Proposition 22 is daar een amendement op, dat een uitzondering maakt voor ritjesplatformen, en hen de kans geeft om zelf specifieke regels op te stellen voor die medewerkers. In de praktijk blijven deze chauffeurs dan 'freelancers'.

De techbedrijven wiens zakenmodel min of meer afhangt van het niet betalen van sociale bijdragen voor hun chauffeurs, hebben de voorbije maanden zo'n 200 miljoen dollar gespendeerd aan advertenties om de bevolking te overtuigen voor het amendement te stemmen. En dat is dus gelukt. Het amendement werd gestemd met 58 procent voor (op een moment dat 83% van de stemmen zijn geteld).

Lees ook : Toekomst Uber en Lyft hangt af van Californisch wetsvoorstel

Verkiezingsdag in de VS draait niet alleen om de president, ook een hoop wetsvoorstellen lag ter tafel. In de staat Californië konden burgers zo hun stem geven over 'Proposition 22', een wet die grote invloed kan hebben voor het zakenmodel van bedrijven als Uber en Lyft, beiden met hoofdzetel in de staat. Eerder dit jaar nam de staat een wet aan die zogeheten 'gig workers', mensen die voor apps als DoorDash, InstaCart, Uber en Lyft werken, het statuut van werknemer geeft, met alle rechten die daarbij horen, zoals ziekteverzekering en betaalde vakantiedagen. Proposition 22 is daar een amendement op, dat een uitzondering maakt voor ritjesplatformen, en hen de kans geeft om zelf specifieke regels op te stellen voor die medewerkers. In de praktijk blijven deze chauffeurs dan 'freelancers'. De techbedrijven wiens zakenmodel min of meer afhangt van het niet betalen van sociale bijdragen voor hun chauffeurs, hebben de voorbije maanden zo'n 200 miljoen dollar gespendeerd aan advertenties om de bevolking te overtuigen voor het amendement te stemmen. En dat is dus gelukt. Het amendement werd gestemd met 58 procent voor (op een moment dat 83% van de stemmen zijn geteld).