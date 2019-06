is redacteur bij Data News

Uber verhuist zijn testen met vliegende onbemande taxi's van Dubai naar Melbourne. De eerst vluchten staan gepland voor volgend jaar.

Uber had al testsites in Dallas en LA. Dubai zou de eerste buitenlandse stad zijn voor het bedrijf maar daar loopt het project vertraging op waardoor Uber naar een nieuwe locatie zocht. Dat is het Australische Melbourne geworden.

De bedoeling is om in 2020 de eerste testvluchten uit te voeren. Voor Melbourne gaat het om een route tussen een winkelcentrum en de internationale luchthaven 19 kilometer verderop. De rit zou tien minuten duren, of 25 minuten met de wagen. Tegen 2023 wil Uber de vliegende taxi's operationeel hebben.

Uber kijkt al een tijdje naar een diversificatie van haar aanbod. Naast autoritten biedt het bedrijf in verschillende steden, waaronder Brussel, steps en fietsen te huur aan. Naar de toekomst werkt het bedrijf ook aan zelfrijdende wagens en elektrische (zelf)vliegende taxi's. Die laatste worden een soort combinatie tussen helikopter en drone die verticaal kunnen opstijgen maar horizontaal (sneller) kunnen vliegen.

Uber is overigens niet de enige met vliegplannen. Het Duitse Volocopter werkt aan een gelijkaardig concept, dat momenteel wordt getest om artsen snel naar een ongeval te krijgen.