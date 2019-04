Vanaf vandaag zijn in Brussel de knalrode elektrische deelfietsen van JUMP, onderdeel van Uber, te huren. De fietsen passen binnen Uber's plannen om een totaalplatform voor mobiliteit te worden.

In totaal worden er 500 elektrische fietsen verspreid over Brussel stad, Sint-GIllis, Elsene, Etterbeek, Sint-Joost-ten-Node en Schaarbeek. De fietsen van JUMP zijn volledig elektrisch en kunnen overal, niet alleen bij zogenaamde docking stations, achtergelaten worden. Een operationeel team haalt de fietsen, die voorzien zijn van GPS-sensor, op wanneer de batterij op is om opgeladen te worden.

Brussels is a welcoming city for new mobility!

We are ready to JUMP! @onebrussels pic.twitter.com/eJBAMxt8KW — Pascal Smet (@SmetPascal) April 25, 2019

JUMP werd in 2018 als eerst gelanceerd in San Francisco en is daar een groot succes. Met slechts 250 fietsen in de stad met een miljoen inwoners en tientallen miljoenen toeristen, werden de fietsen, die te vinden en te huren zijn via de Uber-app, gelijk 7 tot 10 keer per dag gebruikt (deelfietsen die je bij een vast punt moet achterlaten, worden in de VS gemiddeld 1 tot 2 keer per dag gebruikt). In een jaar tijd huurden 63.000 mensen 625.000 keer een JUMP-fiets, voor in totaal 1,6 miljoen ritjes.

JUMP werd in 2008 opgericht door Ryan Rzepecki. 'De iPhone was toen een jaar oud', zei Rzepecki eerder dit voorjaar bij een persdag over Uber's toekomstplannen in het Californische Santa Monica. 'De eerste fietsdeel-stations werden toen in Europa gestart.' Sindsdien is het hard gegaan. De exponentiële groei van smartphones zorgt ervoor dat mobiliteit steeds meer als een technologische dienst wordt verzorgd. Mobility as a service heet dat, en Uber zet er heftig op in. 'We willen af van het oude model van transport, waarbij je je eigen wagen koopt en die overal voor gebruikt', zegt Andrew Salzberg, hoofd van beleid en onderzoek bij Uber. Mobility as a service kan verschillende vormen aannemen, legt Salzberg uit. 'Of je nu een Uber bestelt als je hem nodig hebt, of een elektrische deelfiets of -step, of je een ritje met het openbaar vervoer neemt: op je telefoon heb je de mogelijkheid de juiste transportmogelijkheid te kopen voor de trip die je maakt, op het moment dat je het nodig hebt.'

Uber nam met dat doel in de zomer van 2018 JUMP over. Eerder dit jaar lanceerde het bedrijf al deelfietsen in Lissabon, Berlijn, Madrid en Parijs, nu is Brussel aan de beurt. JUMP is wereldwijd in 26 steden beschikbaar.

In Brussel wordt JUMP een concurrent van Billy Bikes. In Antwerpen is mobility as a service al verder ontwikkeld. Naast de deelfietsen van Velo is de Whim-app er beschikbaar, waarop mensen hun reis van A tot C kunnen plannen, inclusief openbaar vervoer-opties, taxi's, deelauto's en -fietsen.