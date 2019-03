Uber niet vervolgd voor dodelijke crash zelfrijdende wagen

Openbare aanklager die moet beslissen over de zaak gaat Uber niet gerechtelijk vervolgen voor de dood van Elaine Herzberg. De vrouw werd in maart 2018 in de staat Arizona doodgereden door een van de wagens waarmee Uber zijn zelfrijdende systeem test. Het zou daarbij de eerste keer zijn dat er een mens is omgekomen in een ongeval met zelfrijdende wagens.

"Na een grondig onderzoek van alle bewijsmateriaal, hebben we beslist dat er geen basis is voor strafrechtelijke aansprakelijkheid voor Uber", schrijft Sheila Sullivan Polk, de regionale procureur, in een mededeling. Het lijkt erop dat de procureur eerder de testpiloot van de wagen zal vervolgen. Volgens dash-cambeelden van het incident, zou die piloot niet op de weg hebben gelet. Streamingdienst Hulu heeft ook informatie vrijgegeven dat de piloot een tv-show aan het streamen was op haar telefoon op het moment van het ongeval.

Mens of robot

Het fatale ongeluk is een van de eerste zaken waarin de vraag rond de aansprakelijkheid van kunstmatige intelligentie ook echt moet worden beslecht. In meer traditionele auto-ongelukken wordt er een afweging gemaakt tussen de verantwoordelijkheid van de inzittende en de aansprakelijkheid van de constructeur van het voertuig, bijvoorbeeld als de remmen niet juist werken. Wanneer een wagen officieel 'zichzelf rijdt', maar de passagier wel nog geacht wordt op te letten, wordt die afweging alleen maar moeilijker. Het lijkt er bijvoorbeeld op dat het ongeval deels te maken heeft met de software, die het slachtoffer onder de lage lichtomstandigheden niet meteen juist identificeerde. Daardoor werd de chauffeur gedwongen in te grijpen, maar de noodrem is in een testvoertuig niet bruikbaar als het automatisch rijdt.

Voor de procureur van de regio lijkt de schuld nu alvast niet bij Uber te liggen, maar het ongeval wordt wel nog onderzocht door de National Transportation Safety Board, het Amerikaanse agentschap dat instaat voor vervoersveiligheid.

Na de dodelijke crash is Uber in Arizona gestopt met het testen van zelfrijdende wagens op de openbare weg. Het is nog wel testen aan het uitvoeren in een andere staat, Pennsylvania.