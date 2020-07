Ritjesdienst Uber zou van plan zijn om maaltijdleverancier Postmates te kopen. Dat schrijft Bloomberg. Met de overname zou 2,65 miljard dollar gemoeid zijn.

Door de overname zou Uber zijn platform kunnen uitbreiden naar diensten die minder lijden onder de coronamaatregelen. Uber zag de voorbije maanden een stevige daling in het aantal klanten voor zijn ritjesdienst, omdat veel mensen wereldwijd thuis moesten blijven. Levering aan huis steeg echter in dezelfde periode, met 54% meer inkomsten voor Uber Eats, Ubers leveringsdienst voor maaltijden.

Uber zou vorige maand geprobeerd hebben om maaltijdleverancier Grubhub te kopen, maar dat werd uiteindelijk overgenomen door concurrent Just Eat Takeaway, voor 7,3 miljard dollar. Postmates is de kleinere concurrent van Grubhub in de Amerikaanse markt.

