WikiLeaks-oprichter Julian Assange hoort vandaag of hij uitgeleverd kan worden aan de Verenigde Staten. Een rechtbank in Londen doet daar in de loop van de ochtend uitspraak over. Als die groen licht geeft voor de uitlevering, heeft minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel daar het laatste woord over.

Assange probeert al jaren om uit handen te blijven van de Amerikaanse justitie, die hem wil vervolgen voor spionage vanwege de publicatie van vertrouwelijke documenten. De oprichter van de bekende klokkenluiderssite riskeert daardoor volgens Amerikaanse media een gevangenisstraf van 175 jaar.

Ondergedoken

De Britse politie arresteerde Assange in 2019. Hij had toen zeven jaar ondergedoken gezeten in de ambassade van Ecuador in Londen. Dat Zuid-Amerikaanse land wees hem uiteindelijk de deur. Assange zit inmiddels vast in de Londense gevangenis Belmarsh.

Het einde van het juridische dispuut over zijn uitlevering is ook na maandag mogelijk nog niet in zicht. Assange kan als hij verliest nog in hoger beroep gaan. Zijn aanhangers hopen ondertussen dat de Amerikaanse president Donald Trump ingrijpt en hem gratie verleent.

