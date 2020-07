Het Brusselse fintechbedrijf Unifiedpost Group, verhoogt het kapitaal met 47 miljoen euro. Het eigen cloudplatform op de de nationale én internationale kaart zetten is het doel.

Een kapitaalronde bij voornamelijk bestaande aandeelhouders bracht meer dan 10 miljoen euro aan nieuwe financiële middelen binnen. Maar daarnaast is er een vrijwillige vervroegde conversie van een meerderheid van de uitstaande converteerbare obligaties. Dat betekent dat het totale eigen vermogen met ongeveer 47 miljoen euro toeneemt, zo meldt Unifiedpost Group in een persbericht.

Met de extra middelen uit de kapitaalverhoging hoopt het fintechbedrijf om van het eigen cloudplatform een referentieplatform te maken in de zakelijke dienstverlening aan KMO's. Dat platform maakt digitale documentenstromen mogelijk die gaan van offertes en bestelllingen, over de contracten en facturen tot de eigenlijke inboeking en loonbrieven.

"Unifiedpost Group heeft recent verschillende belangrijke mijlpalen bereikt in haar Europese expansie, waaronder de overname van Fitek in Centraal- en Oost Europa, de overname van Prime Document in de UK, de versnelde ontwikkeling van eHerkenning in Nederland, de lancering van JeFacture in Frankrijk en de introductie van betaalopties in het BilltoBox platform in verschillende landen", aldus CEO Hans Leybaert. "We willen onze positie als leidende speler in de Europese fintech business verder versterken. Nu meer mensen thuis werken vanwege de covid-19 pandemie, zien steeds meer KMO's de voordelen van het digitaliseren van administratieve en financiële taken. Deze periode heeft als een katalysator gewerkt voor digitale transformatie", voegt bestuurder Jürgen Ingels (oprichter Smartfin Capital) nog toe.

Unifiedpost werd door Hans Leybaert opgericht in 2001 en noteert om en bij de 70 miljoen euro omzet. Verspreid over heel Europa telt het bedrijf ondertussen al meer dan 750 werknemers, waarvan ruim 100 aan onderzoek en ontwikkeling doen. Het bedrijf zei vorig jaar naar de beurs te willen trekken om tot 100 miljoen euro op te halen. Volgens De Tijd koopt Unifiedpost met deze kapitaalsverhoging extra tijd tot de eigenlijke beursgang.

