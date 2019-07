De Belgische fintechspeler UnifiedPost, vooral actief in e-facturatie, zou eind dit jaar of begin volgend jaar naar de beurs in Brussel trekken. Verwacht wordt dat het bedrijf daar zo'n 100 miljoen euro zal ophalen.

Dat schrijft de krant De Tijd. Het zou de eerste keer in meer dan tien jaar zijn dat een techbedrijf naar de Brusselse beurs trekt. Het bedrijf bevestigt dat het "aan dat scenario aan het werken is".

UnifiedPost, uit Terhulpen, bestaat al achttien jaar en is gespecialiseerd in het verwerken van documenten, zoals e-facturatie. Daarnaast bieden het ook diensten rond bijvoorbeeld identiteitsherkenning en betaaloplossingen aan. Het bedrijf heeft onder meer een sectorcontract met alle uitzendbedrijven in België om de documenten van interim-kracht te verwerken.

Het bedrijf is het laatste jaar stevig uitgebreid, onder meer door een overname van het Antwerpse Inventive Designers, dat platformen bouwt rond customer communications management. In april dit jaar nam het bovendien het Finse Fitek Group over, ook een e-facturatiespeler, waarmee het meteen in grote delen van Noord- en Oost-Europa voet aan wal kreeg.