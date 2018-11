UnifiedPost neemt Inventive Designers over

Enkele weken geleden nam UnifiedPost nog ADM Solutions over, vandaag kondigt het bedrijf de komst van Inventive Designers aan, dat zich toelegt op platformontwikkeling van Customer Communications Management (CCM).

Inventive designers werd in 1994 opgericht door Guy Dehond en Patrick Morren. In 2012 nam dochter Joke Dehond samen met haar man Klaas Bals de leiding over van het bedrijf. Anderhalf jaar geleden gaven zij de fakkel door aan Jim Verbist die toen als taak kreeg het bedrijf verder te internationaliseren. Vandaag telt het bedrijf zestig mensen.

"Het was mijn taak om de organisatie verder te professionaliseren en klaar te stomen voor de volgende stap: groei, marktverbreding en internationalisering. Daarvoor zijn we op zoek gegaan naar partijen die complementariteit kunnen aanbieden en dat hebben we gevonden bij UnifiedPost," vertelt Verbist aan Data News.

Inventive Designers blijft wel onder eigen vlag varen. Verbist: "We worden een business Unit binnen UnifiedPost maar we blijven bestaan als Inventive Designers. Ik blijf zelf CEO en ook het managementteam blijft aan boord." Ook de ondersteuning van de producten en diensten naar klanten toe blijft ongewijzigd.

Eigenaars vertrekken

De raad van bestuur wordt wel opgeheven. Dat betekent ook het vertrek van eigenaars Joke Dehond en Klaas Bals. Na de komst van Verbist als CEO waren zij, als eigenaars van het bedrijf, nog respectievelijk voorzitter en bestuurder maar hebben voortaan geen banden meer met het bedrijf.

Het bedrijf is niet enorm bekend bij het grote publiek, maar achter de schermen ondersteunt het bedrijven onder meer met hun digitale workflow (voor onder andere Mensura) of verbetert het klantencommunicatie (onder meer voor Proximus en Belfius).

In 2015 werd Joke Dehond door Data News nog verkozen tot ICT Woman of the Year. In haar interview met Data News liet ze toen al ontvallen dat er de afgelopen jaren al enkele kandidaat-overnemers zijn geweest. Toen gaf ze aan dat verkopen geen doel op zich was, maar het idee werd zeker niet uitgesloten.

Strategische overname

UnifiedPost, dat wordt geleid door Hans Leybaert, ziet de overname als een strategische zet om sneller toegang te krijgen tot (transactie) documentbedrijven in heel europa.Het doel is om de platformleverancier voor de digitalisering in de B2B financiële waardeketen. Naast ADM Solutions en Inventive Designers nam het in 2017 ook Nomadesk over en rondde het een financieringsronde van 25 miljoen euro af. Vorig jaar haalde het bedrijf een omzet van 26 miljoen euro en had het meer dan 260 werknemers in Europa in dienst.