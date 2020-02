Het Belgische Unifly heeft een akkoord met de Canadese luchtverkeersleider om haar oplossing in te zetten voor het digitaal opvolgen van dronevluchten in Canada.

NAV Canada overziet het binnenlands en internationaal luchtruim onder Canadese controle, goed voor meer dan 18 miljoen vierkante kilometer. Het is met hen dat Unifly een strategische overeenkomst heeft afgesloten voor een nationaal digitaal servicessyteem voor dronevluchten in het land.

Unifly ontwikkelt software voor het beheer van dronevluchten. Dat wil zeggen dat dronepiloten via het platform kunnen zien waar het legaal en veilig is om te vliegen met een drone, maar ook kunnen vluchten worden ingepland en beheerd via het systeem. Het gaat daarbij om vluchten binnen een 'visual line of sight', binnen gezichtsbereik van de piloot.

De samenwerking is van onbepaalde duur en wordt uitgebreid naargelang de noden van de Canadese luchtverkeersleider.

"Na een grondige analyse van de markt hebben we voor Unifly gekozen vanwege de geavanceerde technologie en de vele internationale successen. Deze nieuwe applicatie is een essentieel onderdeel van onze nationale dronestrategie en betekent een stap voorwaarts voor luchtverkeersveiligheid en technologische innovatie in het Canadese luchtruim", zegt Mark Cooper, Senior Vice-President, SNA Technologies bij NAV Canada in een persmededeling.

Unifly sloot eerder al gelijkaardige samenwerkingen met luchtverkeersleiders in België, Duitsland, Denemarken en Oostenrijk. Ook in Japan en Malawi zorgt het bedrijf voor een vlotte ondersteuning van dronevluchten.

Het Antwerpse bedrijf begon in 2016 als spin-off van VITO en haalde toen een startinvestering van 1,2 miljoen euro en later dat jaar 5 miljoen euro op. Afgelopen zomer kondigde het bedrijf een nieuwe kapitaalronde van 17 miljoen euro op. In 2018 werd Unifly ook uitgeroepen tot Start-up of the Year door Data News.

