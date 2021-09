Els Bellens is redactrice bij Data News.

De universele oplader voor alle smartphones, tablets en camera's in de Europese Unie zal pas iets zijn voor 2024. Producenten krijgen 24 maanden om hun producten aan te passen, maar eerst moet ook de wet nog worden goedgekeurd.

De Europese Commissie heeft bekendgemaakt dat bedrijven nog 24 maanden de tijd krijgen om hun apparaten van een USB-C-poort te voorzien vanaf het moment dat de wet gaat gelden. Eerder deze week kwam de Commissie met een wetsvoorstel om universele laders te verplichten. Dat zou dan standaard USB-C worden. Die wet moet nog worden goedgekeurd door het Europees Parlement en de lidstaten van de EU.

Belangrijkste tegenstander van de wet is technologieconcern Apple. Dat is de enige grote smartphonemaker die voor zijn iPhones nog werkt met een eigen lader onder de naam Lightning. Sommige Macbooks en iPads hebben al wel een USB-C-ingang. Apple zegt dat deze regelgeving innovatie tegenhoudt. Ook zegt het bedrijf dat de twee jaar durende overgangstijd te kort is om bestaande voorraden met de nu gebruikte laadtechniek te verkopen.

Techbedrijven kregen enkele jaren terug al de vraag om op vrijwillige basis een standaard af te spreken, maar tot een compromis kwam het tot nu toe niet.

