De update maakt de oudere spelconsole minder afhankelijk van de PSN-servers, waardoor je er langer games op zal kunnen spelen.

Het lijkt erop dat je, mits de nodige voorzichtigheid en onderhoud, toch nog tot in een verre toekomst je PS4-games zult kunnen spelen. Eerder dit jaar ontdekten onderzoekers een beveiligingscheck in de PS3- en PS4-consoles, die zou betekenen dat de toestellen in de toekomst mogelijk games gaan blokkeren.

Kern van de zaak is een beveiligingscheck die ervoor moest zorgen dat de PS4 weet welke datum het is, om bijvoorbeeld de geldigheid van Playstation Now games te checken. Als die check niet beantwoord wordt door de interne klok of de PSN-servers, kunnen er allerlei games geblokkeerd worden. Dat is momenteel geen probleem, gezien de batterij van de interne klok wel enkele jaren meegaat (waardoor je de PS4 zonder problemen offline kunt spelen), en gezien de PSN-servers voor PS4 nog gewoon draaien. Over enkele jaren, wanneer de batterij niet meer werkt en de servers uitgezet zijn, is dat echter een andere zaak.

Voor de PlayStation 4 lijkt een update daar nu een mouw aan te passen. Eerst opgemerkt door Modern Vintage Gamer, verhelpt update 9.00 de authenticatievraag aan de interne klok van het systeem en het PlayStation Network. Voor PS3 is er nog niet meteen een oplossing, merkt techsite BleepingComputer op.

Het lijkt erop dat je, mits de nodige voorzichtigheid en onderhoud, toch nog tot in een verre toekomst je PS4-games zult kunnen spelen. Eerder dit jaar ontdekten onderzoekers een beveiligingscheck in de PS3- en PS4-consoles, die zou betekenen dat de toestellen in de toekomst mogelijk games gaan blokkeren.Kern van de zaak is een beveiligingscheck die ervoor moest zorgen dat de PS4 weet welke datum het is, om bijvoorbeeld de geldigheid van Playstation Now games te checken. Als die check niet beantwoord wordt door de interne klok of de PSN-servers, kunnen er allerlei games geblokkeerd worden. Dat is momenteel geen probleem, gezien de batterij van de interne klok wel enkele jaren meegaat (waardoor je de PS4 zonder problemen offline kunt spelen), en gezien de PSN-servers voor PS4 nog gewoon draaien. Over enkele jaren, wanneer de batterij niet meer werkt en de servers uitgezet zijn, is dat echter een andere zaak.Voor de PlayStation 4 lijkt een update daar nu een mouw aan te passen. Eerst opgemerkt door Modern Vintage Gamer, verhelpt update 9.00 de authenticatievraag aan de interne klok van het systeem en het PlayStation Network. Voor PS3 is er nog niet meteen een oplossing, merkt techsite BleepingComputer op.