Wie nog Internet Explorer 11 op zijn computer heeft staan, zal niet kunnen upgraden naar Windows 11. Microsoft blokkeert de upgrade uit angst voor dataverlies.

Internet Explorer 11 is al een tijdje richting einde aan het strompelen. De browser verdwijnt normaliter in juni van dit jaar. Wie hem toch nog gebruikt, krijgt nu ook geen upgrade naar Windows 11. Microsoft legt uit dat de maatregel te maken heeft met een bug. Opgeslagen data in Internet Explorer 11 zou na een upgrade van Windows 10 naar 11 niet meer bruikbaar zijn.

Lees ook: Internet Explorer verdwijnt midden 2022

Je kan de blokkering omzeilen door over te schakelen naar een browser die niet pensioengerechtigd is. Microsoft raadt aan IE11-data te importeren in de Edge-brower. De blokkering zou alleen gebeuren voor gebruikers die vaak met IE11 surfen of hem als standaardbrowser gebruiken. De techgigant zegt ook aan een oplossing voor de bug te werken.

Internet Explorer 11 is al een tijdje richting einde aan het strompelen. De browser verdwijnt normaliter in juni van dit jaar. Wie hem toch nog gebruikt, krijgt nu ook geen upgrade naar Windows 11. Microsoft legt uit dat de maatregel te maken heeft met een bug. Opgeslagen data in Internet Explorer 11 zou na een upgrade van Windows 10 naar 11 niet meer bruikbaar zijn.Je kan de blokkering omzeilen door over te schakelen naar een browser die niet pensioengerechtigd is. Microsoft raadt aan IE11-data te importeren in de Edge-brower. De blokkering zou alleen gebeuren voor gebruikers die vaak met IE11 surfen of hem als standaardbrowser gebruiken. De techgigant zegt ook aan een oplossing voor de bug te werken.