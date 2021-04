Het Amerikaanse pakjesbedrijf UPS gaat tien kleine elektrische vliegtuigen kopen die verticaal opstijgen. Het denkt zo de kosten te kunnen drukken van leveringen in afgelegen gebieden.

UPS verwacht de eerste levering van de vliegtuigjes van het bedrijf Beta Technologies in 2024. Het nam een optie op honderdvijftig stuks. Er zal een piloot in de toestellen zitten, maar UPS denkt al aan drone-uitvoeringen die onbemand kunnen vliegen en goedkoper zijn in gebruik.

Beperkt bereik

De zogeheten 'vertical take-off and landing vehicles' (VTOL's) zouden kunnen landen op de parkeerterreinen van sorteercentra. Zo bespaart het bedrijf naar eigen zeggen op transport met trucks of onderaannemers.

Nadeel van de helikopterachtige vliegtuigen zijn het nog beperkte bereik en de zware batterijen. Beta Technologies zegt dat zijn vliegtuigen na een laadbeurt 460 kilometer kunnen halen met een lading tot 635 kilogram. UPS geeft geen prijs vrij, maar de toestellen hebben een catalogusprijs van vier miljoen dollar per stuk.

Lees ook: Amazon presenteert nieuwe drone om pakketjes te leveren

Voor de toekomstige leveringen per drone richtte het pakjesbedrijf enkele jaren geleden al de dochteronderneming UPS Flight Forward op, dat intussen ook al de nodige proefvluchten heeft uitgevoerd. Ook e-commercegigant Amazon experimenteert al ettelijke jaren met drone-bezorgingen, onder de naam Prime Air.

UPS verwacht de eerste levering van de vliegtuigjes van het bedrijf Beta Technologies in 2024. Het nam een optie op honderdvijftig stuks. Er zal een piloot in de toestellen zitten, maar UPS denkt al aan drone-uitvoeringen die onbemand kunnen vliegen en goedkoper zijn in gebruik.De zogeheten 'vertical take-off and landing vehicles' (VTOL's) zouden kunnen landen op de parkeerterreinen van sorteercentra. Zo bespaart het bedrijf naar eigen zeggen op transport met trucks of onderaannemers.Nadeel van de helikopterachtige vliegtuigen zijn het nog beperkte bereik en de zware batterijen. Beta Technologies zegt dat zijn vliegtuigen na een laadbeurt 460 kilometer kunnen halen met een lading tot 635 kilogram. UPS geeft geen prijs vrij, maar de toestellen hebben een catalogusprijs van vier miljoen dollar per stuk.Voor de toekomstige leveringen per drone richtte het pakjesbedrijf enkele jaren geleden al de dochteronderneming UPS Flight Forward op, dat intussen ook al de nodige proefvluchten heeft uitgevoerd. Ook e-commercegigant Amazon experimenteert al ettelijke jaren met drone-bezorgingen, onder de naam Prime Air.