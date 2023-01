Microsoft stopt volgende week met het verkopen van het besturingssysteem. Dat krijgt wel nog ondersteuning tot 2025.

Volgende week is het niet langer mogelijk om via Microsoft een versie van Windows 10 Home of Pro te kopen. Dat schrijft het bedrijf op zijn productenpagina. Ondersteuning voor het besturingssysteem blijft Microsoft wel bieden tot 14 oktober 2025.

Officiële verkoop is dus bijna voorbij, maar de kans zit er wel in dat je via derde partijen nog licenties zal kunnen kopen. Wel moet gezegd dat Microsoft de ondersteuning voor het besturingssysteem al een tijd aan het terugschroeven is. Opvolger Windows 11 is al een tijdje uit en een upgrade is voor compatibele computers gratis. In juni vorig jaar kondigde het bedrijf aan dat het met ondersteuning voor Windows 10 zou stoppen in 2025, de uitrol van updates is ook sterk vertraagd, naar één per jaar.

