Facebook kondigde een paar weken geleden vol enthousiasme de libra aan. Vanaf volgend jaar zouden gebruikers daarmee geld kunnen overmaken. Maar de toezichthouders die erover gaan, zijn nog niet zo enthousiast. Ze trappen op de rem en willen tijd om uit te zoeken hoe de munt in elkaar zit.

"De omvang van de libra zorgt voor vragen aan de samenleving en de overheid over wat aanvaardbaar en wenselijk is", liet de Britse marktwaakhond, de Financial Conduct Authority, dinsdag weten. Het motto van techbedrijven is 'Move Fast and Break Things', maar alle vragen die worden opgeworpen "vragen om diep nadenken en aandacht voor details".

Democraten in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden hebben een brief geschreven aan de top van Facebook. Ze willen dat Facebook de ontwikkeling van de libra stillegt tot toezichthouders en de politiek onderzoek hebben kunnen doen. De libra "leidt tot grote zorgen over privacy, handel, nationale veiligheid en monetair beleid, niet alleen voor de 2 miljard gebruikers van Facebook, maar ook voor beleggers, consumenten en de wereldeconomie", aldus de Democraten.

Ze worden gesteund door meer dan dertig Amerikaanse consumentenorganisaties. Die vragen de politiek om aan de handrem te trekken. "Wij vinden dat de risico's te groot zijn om het plan door te laten gaan met zo veel onbeantwoorde vragen", schrijven ze in een gezamenlijke brief.

Ook Japan is bezorgd. De centrale bank van het land vindt de libra moeilijk te controleren. De munt "lift gratis mee op de financiële wereld", die daardoor in gevaar kan komen, meldt de zakenkrant Nikkei Asian Review.