Het gezondheids- en technologiebedrijf Nyxoah sluit de inschrijvingsperiode voor zijn beursgang vervroegd af. Dat heeft het bedrijf uit Mont-Saint-Guibert maandagavond bekendgemaakt.

Het Waals-Brabantse bedrijf, dat een therapie tegen slaapapneu ontwikkelt op basis van een chip, wil tot 79 miljoen euro ophalen. Nu blijkt het aanbod aan aandelen meermaals overschreven. De inschrijvingsperiode sluit daardoor woensdag al af, vroeger dan gepland. Vrijdag zou de handel in het aandeel dan kunnen starten.

Neurostimulatie

Nyxoah heeft een therapie tegen het obstructieve-slaapapneusyndroom (OSAS) ontwikkeld via neurostimulatie. Daarbij wordt een neurostimulator geïmplanteerd in de kin. Dat apparaatje wordt dan geactiveerd via een externe chip die 's nacht onder de kin geplaatst wordt.

