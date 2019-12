Michel Akkermans, Peter Hinssen en Jürgen Ingels zijn de grootste investeerders in Belgische technologische start-ups en scale-ups. Opvallend, de hele top tien bestaat uit (ex-)ondernemers, maar vrouwen blijven zo goed als afwezig.

De lijst werd opgesteld door Omar Mohout, enterpreneurship fellow bij Sirris en professor aan de Antwerp Management School. Hij baseert zijn lijst op basis van investeringen van de laatste vijf jaar. Het gaat voor alle duidelijkheid om persoonlijke investeringen, niet over fondsen. "Dat verklaart waarom bijvoorbeeld Frank Maenen, die investeert via Volta Ventures, niet in de lijst staat," legt Mohout uit aan Data News.

Verder in de top tien staan Netlog-oprichters Lorenz Bogaert (4e) en Toon Coppens (7e), Christian Dumolin van Koramic (5e), Louis Jonckheere (6e) en Pieterjan Bouten (10e) van Showpad, Jean Zurstrassen, oprichter van Keytrade Bank en Skynet (8e) en Jonas Dhaenens (Combell/team.blue). Een groot deel van hen heeft zelf een start-up of scale-up groot gemaakt.

"De hele top tien zijn mensen die zelf ondernemer zijn of zijn geweest," merkt Mohout op. Dat is belangrijk: er is een ecosysteem! Bij een exit komt er geld op de markt en dat geld gaat terug naar nieuwe bedrijven. Dat was vijf jaar geleden amper het geval."

Opvallend is ook dat de top vijftig slechts één vrouw, Annie Vereecken (oprichtster van het in 2010 verkochte MedHold en actief in biotech) telt. "Als je weet dat de top tien volledig uit ondernemers bestaat en zeven procent van de oprichtsters vrouwen zijn, dan weet je dat ze ondervertegenwoordigd zijn. Dat is overigens in heel Europa zo."

Maar net omdat ondernemers bij een exit vaak terugkeren als investeerder verwacht Mohout hier wel verandering in. "Het zal zeker stijgen, maar ik verwacht niet dat de lijst in de komende tien jaar voor de helft uit vrouwen zal bestaan."