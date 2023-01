De huidige CEO van het Waalse telecombedrijf VOO, Christopher Traggio, neemt ontslag 'om een nieuwe professionele uitdaging aan te gaan'. Hij zal worden vervangen door de huidige financieel directeur van het bedrijf, Edouard Rodriguez.

Christopher Traggio kwam in augustus 2020 aan het hoofd van VOO, midden in de covidpandemie. 'Hij slaagde erin om in moeilijke omstandigheden een aanzienlijke groei en winstgevendheid te genereren', klinkt het bij het telecombedrijf. 'Traggio lanceerde met name het GIGA-plan, met als doel snelheden van 1 Gbps aan te bieden aan alle klanten. Voorts ontwikkelde hij ook het digitale aanbod van Zuny'.

Overname door Orange

Edouard Rodriguez, de huidige CFO, werd door de raad van bestuur gekozen om hem vanaf 17 februari 2023 op te volgen. Na een periode als consultant bekleedde Rodriguez algemene managementfuncties bij WBCC en BeTV, voordat hij toetrad tot de financiële afdeling van VOO als CFO.

'In zijn nieuwe rol als CEO zal hij VOO begeleiden in de transitie naar een overname door Orange Belgium, een operatie die nog onderhevig is aan de goedkeuring van de Europese Commissie', besluit de operator.

