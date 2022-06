De markt voor pc's, tablets en smartphones zal dit jaar opnieuw een stevige duik nemen. De heropleving na corona is weer weg door een woelige toelevering, oorlog en lockdowns in China.

Gartner verwacht dat de pc-markt dit jaar 9,5 procent daalt. Geen grote verrassing ten opzichte van hun metingen van april toen de marktanalist een daling van 7,7 procent vaststelde. Dat kwam toen door het contrast van een sterke heropleving tijdens corona in 2021. Nu komt daar ook een combinatie bij van een woelige toeleveringsketen, de oorlog in Oekraïne en lockdowns in China waardoor de productie onzeker is en de vraag ook afneemt.

Wereldwijd is de impact het zwaarst op de consumentenmarkt die met 13,1 procent achteruit gaat. Op de zakelijke markt bedraagt de daling 7,2 procent. Specifiek voor EMEA is de totale daling nog groter: er worden in onze regio 14 procent minder pc's verkocht.

Minder 5G-toestellen in China

Op de tabletmarkt verwacht Gartner een daling van 9 procent dit jaar. Smartphones gaan er 7,1 procent op achteruit. Voor die laatste wijst Gartner vooral naar China waar de daling oploopt tot 18,3 procent. Ook daar wijst Gartner naar lokale lockdowns, waardoor veel consumenten niet-essentiële aankopen zoals smartphones uitstellen.

Het contrast is groot: vorig jaar steeg het aantal 5G-smartphones in China met 65 procent. Dit jaar daalt de verkoop met twee procent. Wel verwacht Gartner dat dit zich in 2023 herstelt naarmate mensen hun 4G-toestel vervangen.

