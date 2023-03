is redacteur bij Data News

Volgens Eurocommissaris Margrethe Vestager zullen virtuele werelden het volgende domein zijn waar Europa de concurrentieverhoudingen moet bestuderen.

'Het is tijd om ons af te vragen wat gezonde concurrentie zou zijn in het metaverse,' zei Vestager op een conferentie van Keystone Strategy, aldus Reuters.

De opkomst van metaverse, virtuele werelden die vaak breder gaan dan pure spelomgevingen, gaat voorlopig nog niet gepaard met een brede adoptie onder consumenten. Maar de naamsverandering van Facebook naar Meta en de intenties van verschillende grote spelers om er actief te zijn, doet Vestager de vraag stellen hoe dat landschap er moet uitzien zodat er voldoende concurrentie is.

In de marge daarvan vroeg ze zich ook af of de opkomst van generative AI zoals ChatGPT de verhoudingen tussen spelers en hun virtuele werelden kunnen veranderen.

