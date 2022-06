Itsme bestaat vijf jaar. Ter gelegenheid van die verjaardag deelt het bedrijf cijfers over zijn app, die onder meer door corona een stevige boost kreeg.

Vandaag gebruikt tachtig procent van de Belgen tussen 18 en 80 jaar de app, in totaal zo'n 6,5 miljoen gebruikers. Zo'n 99 procent van de accounts wordt minstens één keer per jaar gebruikt en maandelijks gebeuren er 25 tot 34 miljoen acties plaats in de app.

Itsme begon in 2017 als initiatief van de drie mobiele operatoren, Belfius, BNP Paribas Fortis, KBC en ING. Vandaag is het bij zo'n 800 bedrijven een manier om te identificeren of ondertekenen geworden. De Federale overheid (via FAS, de Federal Authentication Service) ondersteunt itsme sinds 2018.

Buurlanden

Een groot deel van de groei kwam er in het afgelopen jaar. Door de CovidSafeBE-app zag het bedrijf er maar liefst 3,3 miljoen gebruikers bijkomen, een verdubbeling op één jaar tijd.

In een gesprek met Data News vertelde het bedrijf in april nog dat het ook plannen heeft om haar diensten in de buurlanden uit te rollen. Nederland is daar de eerste stap, zo zijn onder meer Delen Private Bank en de stad Rotterdam vandaag klant. Al werden die expansieplannen wat bijgestuurd omdat er stevig werd opgeschaald in België.

