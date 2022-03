Er kan een vierde mobiele operator actief worden op de volledige Belgische telecommarkt. De nieuwkomer heeft frequenties gekocht - ook voor 5G - om een mobiel netwerk te kunnen runnen, zo heeft de telecomregulator BIPT dinsdag aangekondigd.

Vorige week was bekendgemaakt dat er vijf kandidaten zijn (de gevestigde waarden Telenet, Proximus en Orange en twee andere) voor de in juni geplande veiling van 2G-, 3G-, 4G- en 5G-licenties. Maar om te vermijden dat nieuwkomers tijdens zo'n veiling door de bestaande spelers uitgeboden zouden worden, kunnen zij tegen een vooraf vastgelegde prijs al een deel van het spectrum aankopen. Dat heeft een van de twee andere kandidaten nu gedaan.

Die nieuwkomer 'heeft de optie gelicht om mits de betaling van 83,34 miljoen euro te kunnen beschikken over een gereserveerd pakket aan radiospectrum in de verschillende radiofrequentiebanden zowel voor 5G- als voor 2G-, 3G- en 4G-toepassingen', aldus het BIPT. 'De nieuwe mobiele operator krijgt hierdoor de mogelijkheid om met een toereikend spectrumpakket de Belgische markt betreden.'

'Significante rol'

Namen noemt de regulator niet. Maar de twee bedrijven die het vaakst genoemd worden als de vermoedelijke kandidaten voor de licenties (naast de drie bestaande mobiele operatoren) zijn Citymesh, onderdeel van de Limburgse IT-groep Cegeka, en diens Luikse concurrent NRB, een dochter van Ethias. Zij richten zich in eerste instantie op de bedrijvenmarkt, maar Citymesh zei eerder al een uitbreiding naar de consumentenmarkt niet uit te sluiten. De CEO van Citymesh, Mitch De Geest, laat dinsdag in het midden of het bedrijf nu al spectrum heeft gereserveerd. 'Ik kan op dit moment alleen herhalen dat we een significante rol willen spelen in het telecomlandschap van de toekomst in België', zegt hij.

Hoogste bieder

Ook de bestaande mobiele operatoren hebben al een deel van het spectrum gereserveerd, voor 73 miljoen euro elk. De rest van het spectrum wordt in juni nog in pakketten geveild. De hoogste bieder gaat er dan telkens mee lopen. De vijfde kandidaat, die nu nog geen frequentiebanden heeft gereserveerd, kan dan nog meebieden. 'Uiteraard krijgen alle kandidaten, zowel de bestaande operatoren als de nieuwkomers, de mogelijkheid om, bovenop het gereserveerd spectrum, te bieden op de overige loten van de veiling waarvoor ze zich kandidaat gesteld hebben', zo zegt het BIPT. Tegen minimumprijzen zal de verkoop van de radiofrequentiebanden een kleine 800 miljoen euro opbrengen.

