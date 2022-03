Er hebben zich vijf bedrijven gemeld voor de veiling van frequenties om in België een mobiel netwerk te kunnen runnen met snellere 5G-verbindingen. Dat meldt telecomregulator BIPT. De vijfde en laatste kandidaat was tot nu toe onbekend, maar het zou gaan om het Luikse NRB.

Naast de gevestigde waarden Telenet, Proximus en Orange had ook het Belgische Citymesh, onderdeel van de Limburgse IT-groep Cegeka, publiekelijk interesse laten blijken. Citymesh richt zich in de eerste plaats op de bedrijvenmarkt met private netwerken, maar sloot een uitbreiding naar de consumentenmarkt niet uit.

De vijfde kandidaat zou dan weer het Luikse NRB zijn, een dochter van Ethias en directe concurrent van Cegeka, zo bericht Le Soir. Die krant kreeg bevestiging van topman Pascal Laffineur.

Twintig jaar geldig

Er zijn gebruiksrechten voor verschillende radiofrequentiebanden te koop. De licenties zijn twintig jaar geldig. De banden op 900, 1.800 en 2.100 MHz worden momenteel vooral voor 2G-, 3G-, en 4G-toepassingen gebruikt. Voor die frequenties zijn er vijf kandidaten, net als voor de nieuwe banden op 700 en 3.600 MHZ die geschikt zijn voor 5G-technologie. Voor de band op 1.400 MHz zijn er maar drie kandidaten. Die band wordt beschouwd als 'reserveband' voor extra downloadcapaciteit.

De kans dat er extra concurrentie komt op de Belgische telecommarkt, is met vijf kandidaten groter geworden. Maar het is nog geen zekerheid. Kandidaten kunnen tijdens het veilingproces immers nog afhaken. Eerder gaf overigens ook Dense Air Belgium, momenteel leverancier van 4G-diensten, al aan interesse te hebben in een licentie.

De veiling is gepland in juni. In vergelijking met andere landen is dat laat. Er was politieke onenigheid over de opbrengst van de veiling, die geschat werd op een kleine 800 miljoen euro. De federale regering en de gewestregeringen bereikten daarover nog geen akkoord, maar beslisten om de opbrengst op een geblokkeerde rekening te plaatsen.

