Virgin Hyperloop, de ultrasnelle trein die het passagiersvervoer grondig moest veranderen, stopt ermee. Of toch, gaat alleen nog goederenvervoer doen.

Een hyperloop is een magneetzweeftrein. Het principe moet het mogelijk maken om aan gigantische snelheden over land te reizen. Het systeem van hyperloops werd lang gezien als de toekomst voor treinreizen, maar als het van Virgin, het bedrijf van Richard Branson, afhangt, dan toch niet voor passagiers.

Virgin Hyperloop kondigt deze week namelijk aan dat het de focus vanaf nu legt op goederenvervoer. Officieel door wereldwijde logistieke problemen en door de COVID-crisis. Volgens experten vooral omdat er te veel problemen zijn om de technologie waar te maken.

Goederenvervoer moet in ieder geval makkelijker zijn, met minder zorgen rond veiligheid en regelgeving. Het bedrijf heeft alvast een honderdtal werknemers ontslagen, schrijft de krant The Financial Times.

Wat nu met de hyperloop?

Het idee van een hyperloop bestaat al langer en zou door Elon Musk eerst zijn geopperd. De trein gebruikt een vacuum tube waarin kleinere pods aan snelheden van zo'n duizend kilometer per uur op magnetische rails kunnen reizen. Onderzoek naar het transportsysteem loopt dan ook al een tijdje, in onze regionen vooral in Nederland, waar studenten van de TU Delft een eigen hyperloopbedrijf hebben opgericht.

Virgin Hyperloop is dan ook niet het enige bedrijf dat aan de technologie werkt, maar de beslissing wordt wel gezien als een stap terug voor vooruitgang aan magneetzweeftreinen. Virgin Hyperloop startte in 2014 als Hyperloop Technologies, maar werd in 2017 opgekocht door miljardair Richard Bransom voor 85 miljoen dollar. In 2020 stuurde het bedrijf voor het eerst enkele passagiers mee met een hyperloop. Het zou ook het enige bedrijf zijn dat er tot nu toe in slaagde om passagiers te vervoeren.

Maar de technologie heeft dus ook een reeks struikelblokken waar nog aan gewerkt moet worden. Zo kan een hyperloop, in tegenstelling tot hogesnelheidstreinen, eigenlijk geen bochten nemen, waardoor alle tracks momenteel recht moeten lopen. Ook het schalen van de technologie is lastig: het bouwen van vacuum tubes op kilometers afstand zou miljarden kosten.

