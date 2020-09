Het Belgische Oncomfort rondt een nieuwe kapitaalronde af. Daarmee wil het haar virtuele verdovingstechnologie verder ontwikkelen en internationaal uitbreiden.

Oncomfort bestaat sinds 2017 en legt zich toe op wat het digital sedation noemt. Daarbij krijgen patiënten een virtual reality headset op waarbij het verhaal via de bril hen moet helpen ontspannen of afleiden van de pijn. Het bedrijf werd opgericht door Diane Jooris en Gérald de Patoul en wordt sinds 2018 geleid door Mario Huyghe.

Het bedrijf haalde in 2018 al eens 1,65 miljoen euro op. Met de huidige kapitaalronde van tien miljoen euro komen Debiopharm en Crédit Mutuel Innovation aan boord, zij krijgen ook een zitje in de raad van bestuur van het bedrijf. Ook Wallonia Innovation and Growth (W.IN.G) en huidige aandeelhouders/investeerders investeren opnieuw.

Het opgehaalde bedrag moet de digitale therapie verder ontwikkelen. Tegelijk wil het bedrijf ook internationaal uitbreiden in Europa en de VS.

"Met deze langetermijninvestering willen we het team van Oncomfort in staat stellen om zijn potentieel op de Europese en Amerikaanse markten aan te boren", leggen Delphine Cardi, Investment Director, en Tanguy Besson, Associate bij Crédit Mutuel Innovation, uit.

