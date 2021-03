PayPal kondigt aan dat je met hun wallet in meerdere cryptomunten kunt betalen. Ondertussen voert ook Visa tests uit met betalingen in de cryptomunt USD Coin.

Visa gaat als een van de eerste betalingsnetwerken betalingen aanvaarden in USD Coin. Dat is een zogenaamde stablecoin die gekoppeld is aan de Amerikaanse dollar. USD Coin draait op de Ethereum blockchain.

Concreet zal Visa in de Verenigde Staten, samen met digitale bank Anchorage, toelaten om betalingen via Crypto.com - een van 's werelds grootse cryptoplatformen - uit te voeren in USDC. Zo moeten cryptomunten niet langer gebruik maken van traditionele valuta in hun cash- en afwikkelingsstromen. Het gaat om een proefproject en is in eerste instantie ook niet toepasbaar op geldbewegingen op rekeningen van individuele consumenten.

Wereldwijd

Ondertussen maakt ook PayPal het makkelijker om met cryptomunten te betalen. De online betalingsdienst gaat een functie uitrollen waarmee bitcoin, ether, bitcoin cash en litecoin kunnen worden omgezet in fiduciair geld waarmee je kan shoppen. Deze functie moet wereldwijd beschikbaar worden in de komende maanden. "Dit is de eerste keer dat je binnen je PayPal wallet naadloos cryptomunten kunt gebruiken op dezelfde manier als een kredietkaart of debetkaart', zegt Dan Schulman, CEO van PayPal, aan Reuters.

Zowel het systeem van Visa als dat van PayPal maken het gebruik van cryptomunten een pak praktischer. Digitale munten zijn momenteel nog vooral het terrein van speculanten omdat je er, buiten een Tesla of de ontsleuteling van je computer na een ransomware-aanval, weinig mee kunt kopen. Cryptomunten moeten meestal eerst door een exchange-platform worden omgezet in meer traditionele valuta.

Visa gaat als een van de eerste betalingsnetwerken betalingen aanvaarden in USD Coin. Dat is een zogenaamde stablecoin die gekoppeld is aan de Amerikaanse dollar. USD Coin draait op de Ethereum blockchain. Concreet zal Visa in de Verenigde Staten, samen met digitale bank Anchorage, toelaten om betalingen via Crypto.com - een van 's werelds grootse cryptoplatformen - uit te voeren in USDC. Zo moeten cryptomunten niet langer gebruik maken van traditionele valuta in hun cash- en afwikkelingsstromen. Het gaat om een proefproject en is in eerste instantie ook niet toepasbaar op geldbewegingen op rekeningen van individuele consumenten.Ondertussen maakt ook PayPal het makkelijker om met cryptomunten te betalen. De online betalingsdienst gaat een functie uitrollen waarmee bitcoin, ether, bitcoin cash en litecoin kunnen worden omgezet in fiduciair geld waarmee je kan shoppen. Deze functie moet wereldwijd beschikbaar worden in de komende maanden. "Dit is de eerste keer dat je binnen je PayPal wallet naadloos cryptomunten kunt gebruiken op dezelfde manier als een kredietkaart of debetkaart', zegt Dan Schulman, CEO van PayPal, aan Reuters.Zowel het systeem van Visa als dat van PayPal maken het gebruik van cryptomunten een pak praktischer. Digitale munten zijn momenteel nog vooral het terrein van speculanten omdat je er, buiten een Tesla of de ontsleuteling van je computer na een ransomware-aanval, weinig mee kunt kopen. Cryptomunten moeten meestal eerst door een exchange-platform worden omgezet in meer traditionele valuta.