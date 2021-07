Na Yuki, Syneton en Admisol neemt het Noorse Visma alweer een Belgisch bedrijf over. Met UseItGroup-Bouwsoft haalt het expertise in de bouw- en installatiesector binnen.

Het Noorse Visma is al even bezig met een strategische uitbreiding in ons land. Het Belgische Admisol - een vrij klein Gents bedrijf dat online boekhoudtools voor bedrijven en accountantskantoren ontwikkelt - werd eind vorig jaar nog overgenomen. Eind april lijfde Visma nog Syneton in, en ook Yuki vaart onder Noorse vlag.

Met Use IT Group - binnen de bouwsector meer gekend met de merken Bouwsoft, Groensoft en Archisoft - haalt Visma een sectorspecifieke oplossing in huis. Het bedrijf levert al zo'n 25 jaar een geïntegreerde administratieve software voor KMO's uit de bouw- en installatiesector, tuinaannemers en architecten. Use IT Group bedient zo naar eigen zeggen meer dan 10.000 bouwprofessionals en dat met een 30-tal medewerkers waarvan 17 op de payroll.

Omzetcijfers deelt Use IT Groep niet, maar boekjaar 2020 en 2019 werden wel afgesloten met winst van telkens ongeveer een half miljoen euro. Hoeveel Visma neerlegt om Use IT Group in te lijven werd niet meegedeeld. Voor Visma is de overname van internationaal belang. 'De bouwfirma's onder onze 1,2 miljoen klanten in Europa gaan kunnen profiteren van de Bouwsoft-expertise', zo geeft John Reynders, Area Director Visma Benelux aan.

Bouwsoft, Groensoft en Archisoft blijven onder de huidige namen verder bestaan als een zelfstandige organisatie voort. Het huidige management, waaronder Henk Cloetens, Managing Director bij Bouwsoft, blijven ook na de overname aan boord. Het is wel de bedoeling dat het lokale team verder uitgebreid wordt.

Het Noorse Visma is al even bezig met een strategische uitbreiding in ons land. Het Belgische Admisol - een vrij klein Gents bedrijf dat online boekhoudtools voor bedrijven en accountantskantoren ontwikkelt - werd eind vorig jaar nog overgenomen. Eind april lijfde Visma nog Syneton in, en ook Yuki vaart onder Noorse vlag.Met Use IT Group - binnen de bouwsector meer gekend met de merken Bouwsoft, Groensoft en Archisoft - haalt Visma een sectorspecifieke oplossing in huis. Het bedrijf levert al zo'n 25 jaar een geïntegreerde administratieve software voor KMO's uit de bouw- en installatiesector, tuinaannemers en architecten. Use IT Group bedient zo naar eigen zeggen meer dan 10.000 bouwprofessionals en dat met een 30-tal medewerkers waarvan 17 op de payroll.Omzetcijfers deelt Use IT Groep niet, maar boekjaar 2020 en 2019 werden wel afgesloten met winst van telkens ongeveer een half miljoen euro. Hoeveel Visma neerlegt om Use IT Group in te lijven werd niet meegedeeld. Voor Visma is de overname van internationaal belang. 'De bouwfirma's onder onze 1,2 miljoen klanten in Europa gaan kunnen profiteren van de Bouwsoft-expertise', zo geeft John Reynders, Area Director Visma Benelux aan.Bouwsoft, Groensoft en Archisoft blijven onder de huidige namen verder bestaan als een zelfstandige organisatie voort. Het huidige management, waaronder Henk Cloetens, Managing Director bij Bouwsoft, blijven ook na de overname aan boord. Het is wel de bedoeling dat het lokale team verder uitgebreid wordt.