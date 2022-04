Cloudsoftwarebedrijf Visma neemt ionProjects uit Mechelen over. Het techbedrijf, gespecialiseerd in ERP SaaS-oplossingen voor projectgestuurde organisaties, is de vijfde Belgische leverancier van bedrijfskritische cloudsoftware die aansluit bij Visma.

ionProjects werd in 2010 opgericht als ontwikkelaar van projectbeheer- en planningssoftware. Op basis van input van gebruikers groeide ionBIZ uit tot een professionele cloudoplossing met modules voor CRM, procurement, projectbeheer, resource planning, tijdsregistratie en facturatie. Het bedrijf is actief bij dienstenleveranciers in de branches consulting, finance, engineering, ITC, architecten- en marketingbureaus.

Visma is sinds 2020 actief in België. De strategie van het softwarebedrijf is gericht op groei door overnames van gezonde moderne Europese cloudtechbedrijven. Die blijven grotendeels autonoom opereren, maar krijgen ondersteuning op specialistische domeinen als technologie, security en customer experience. Waar eerdere overgenomen Belgische bedrijven zich vooral richten op kmo's, bedient ionProjects bedrijven in het midden en grootzakelijke segment.

Groeikansen

ionProjects blijft onder de eigen naam en met het huidige team opereren als zelfstandig onderdeel binnen de Visma Groep. Wel gaat het samenwerkingen opzetten met Visma-bedrijven.

'Door onze toetreding bij Visma creëren we een enorm groeipotentieel voor ionProjects. We zien in het bijzonder groeikansen in Nederland en de Scandinavische landen', zegt Wim Stevens, mede-directeur ionProjects.

