Vlaams Belang lanceert als eerste politieke partij een app. De partij voelt zich gecensureerd door de bedrijven achter de sociale media en neemt daarom het heft eigen handen.

De lancering van de gratis app gebeurt onder de slogan 'Doorbreek zelf de censuur'.

Volgens Vlaams Belang viseren bedrijven als Facebook en Twitter de partij - voorzitter Tom Van Grieken werd al eerder de wacht aangezegd.

Ongefilterd

Via de smartphone-applicatie kan de partij 'ongefilterd politiek incorrect nieuws' aan de man brengen, maar kunnen mensen ook rechtstreeks in contact komen met de partij en vallen er 'punten te verdienen' door iets te liken.

Volgens voorzitter Van Grieken bevestigt de uiterst-rechtse partij zichzelf hiermee in haar rol als pionier. Vlaams Belang was indertijd de eerste om te afficheren op borden van 20 vierkante meter en was de eerste partij met een website.

De applicatie is beschikbaar via app.vlaamsbelang.org of in de 'Play Store' voor Android-gebruikers en in de 'App Store' voor eigenaars van een iPhone.

