Vlaamse ingenieurs willen als eerste een zelfvarende boot de oceaan laten oversteken

In het Antwerps havenhuis hebben de Vlaamse overheid, universiteiten en havenbedrijven een samenwerkingsovereenkomst getekend om autonome vaartuigen in Vlaanderen te ontwikkelen. Het eerste project dat gesteund wordt door het nieuwe platform is Mahi, een droneboot op zonne-energie die autonoom de Atlantische Oceaan zal oversteken.