De Vlaamse regering wil dat de veiling van 5G losgekoppeld wordt van de komst van een eventuele vierde speler op de telecommarkt. Dat staat te lezen in het Vlaamse regeerakkoord. De komst van supersnel mobiel internet is al lang geblokkeerd door discussies tussen de federale overheid en de deelstaten. "Een snelle uitrol in Vlaanderen is prioritair", klinkt het.

De onenigheid draait over de verdeling van het geld dat bij de spectrumveiling wordt opgehaald. In het regeerakkoord klinkt het dat Vlaanderen onderhandelt over "een merkelijk hoger aandeel in de verdeling van de eenmalige én de jaarlijkse opbrengsten van de veiling".

Vlaanderen wil dat er 60 Mhz aan spectrum voorzien wordt voor regionale toepassingen, die dan met een regionaal licentiemodel zouden worden ontwikkeld. "Daardoor krijgen nieuwe, innovatieve spelers de kans om spectrum aan te kopen voor een specifiek afgebakend gebied (bijvoorbeeld luchthavens, havens, grote bedrijfsterreinen, stadscentra, ...). We willen hierbij afstappen van een toekenningsperiode voor 20 jaar en gaan naar meer dynamische, kortetermijnallocaties die ook toekenning van spectrum voor specifieke events, festivals, sporthappenings of andere toepassingen mogelijk maken", klinkt het in het regeerakkoord. Maar dan moet Vlaanderen dus wel een akkoord vinden met de federale overheid.

Vorig jaar wilde toenmalig federaal minister van Telecom Alexander De Croo de 5G-veiling aangrijpen om een vierde mobiel netwerk toe te laten, door een gedeelte van het spectrum voor te behouden voor een nieuwkomer. De federale regering keurde dat voorstel goed, maar toen ze er dit voorjaar niet in slaagde om met de deelstaten een akkoord te bereiken over de opbrengst, werd de veiling uitgesteld. De nieuwe Vlaamse regering stelt nu dat "de spectrumveiling moet losgekoppeld worden van het dossier van de vierde speler."

Agoria is content

Sectorfederatie Agoria is alvast tevreden dat de Vlaamse regering van digitale infrastructuur een topprioriteit maakt. "Vlaanderen heeft de ambitie om een voortrekker te worden op het vlak van toepassingen in de nieuwe data-economie, artificiële intelligentie en digitale innovatie. Vlaanderen engageert zich om samen met de telecomoperatoren het 5G-netwerk vorm te geven. De overheid kan inderdaad meerdere stimulerende maatregelen nemen, zoals een versnelde toekenning van (bouw)vergunningen, overheidsinfrastructuur ter beschikking stellen voor antennes, afstemming van de radionorm op Nederland en geen taxatie heffen op digitale infrastructuur", aldus Agoria.

Het voorstel om de spectrumveiling los te koppelen van de mogelijke komst van een vierde speler, is volgens de sectorfederatie een goede zet. "Het ligt in lijn met het Agoria-voorstel om de 3.6 GHz-band afzonderlijk te veilen en zo de politieke blokkering te ontmijnen (...) Door deze bandbreedte te voorzien voor regionale toepassingen, kan dit digitale innovatie in de bedrijfsmarkt stimuleren en een boost betekenen voor de (technologische) industrie in Vlaanderen."