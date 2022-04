De Vlaming leeft ook na corona een stuk digitaler. Bij jongeren is klassieke tv op zijn retour en zelfs de hoogdagen van Facebook lijken stilaan ten einde. Maar niet iedereen die jong is, is per definitie digitaal mee.

Het is een greep uit de resultaten van de nieuwste imec.digimeter dat naar de digitale gewoontes van 2.972 Vlamingen peilt. De bevraging werd in de tweede helft van 2021 afgenomen. Algemeen lijkt de belangrijkste trend dat wat we meer doen sinds corona, ook nu populair blijft, mits wat correctie.

Zo doet zestig procent doet minstens maandelijks online boodschappen, dat is vijf procent minder dan vorig jaar, maar nog steeds meer dan in 2019. Ook bankapps worden door 57 procent van de Vlamingen maandelijks gebruikt (+3 procent ten opzichte van vorig jaar). 37 procent doet dat wekelijks.

Online identificatiedienst Itsme is misschien wel de grootste winnaar, die wordt nu door zeventig procent van de Vlamingen maandelijks gebruikt. Pre corona was dat slechts tien procent. Onder meer door de Covidsafe app kende de app een enorme boost als inlogmethode.

Streamversnelling

Vandaag heeft 55 procent van de Vlamingen toegang tot een betaalde videostreamingdienst, een stijging van vijf procent op één jaar tijd. Voor corona was dit slechts tien procent. Netflix is daarbij de dominante speler: 49 procent heeft er een account, op afstand gevolgd door Disney+ (16 procent), Streams (11 procent) en Amazon Prime (6 procent). Apple TV en Youtube Premium tikken af op respectievelijk 4 en 2 procent.

Verder leren we dat 35 procent van de Vlamingen een tv-spelconsole heeft, 11 procent ook een draagbare spelconsole. Hybride consoles zoals de Nintendo Switch tikken af op 7 procent, net zoals VR-brillen.

Minder desktops, vaste telefoons en tablets

In Vlaanderen heeft 99 procent van de bevolking toegang tot internet en heeft 90 procent mobiel internet (ten opzichte van 88 procent in 2020). 84 procent heeft een laptop, ten opzichte van 82 procent een jaar geleden. Daar tegenover staat een lichte daling van desktopcomputers van 44 naar 43 procent. Die kenden sinds 2019 een lichte stijging (komende van 39 procent in 2018), maar zijn weer op hun retour.

Ook op de terugweg is de vaste telefoon (50 procent, tegenover 57 procent een jaar eerder). Maar ook de tablet lijkt over zijn hoogtepunt heen en daalt van 63 naar 59 procent. De klassieke gsm lijkt helemaal afgeschreven, in 2020 had nog 23 procent van de Vlamingen zo'n toestel, dat zakt naar 14 procent.

In de categorie met mobiele apparaten is er maar één echte stijger en dat zijn de wearables. Afgelopen jaar had 43 procent van de Vlamingen een wearable, komende van 37 procent een jaar geleden. De smartphone zelf blijft stabiel op 93 procent, maar daar zit nu eenmaal weinig groeimarge op anno 2021 (wanneer de bevraging werd afgenomen).

Jonge Vlamingen zappen weg

Met de populariteit van streaming is het geen verrassing dat er op andere plaatsen minder wordt gekeken. Het aantal Vlamingen zonder digitale televisie stijgt van 16 naar 22 procent. Maar in de leeftijdscategorie 25-34 jaar kijkt ongeveer een derde geen klassieke tv meer. Algemeen bleef digitale tv de afgelopen jaren rond de 83 procent schommelen, maar dat neemt nu een duidelijke duik.

Iets minder Meta

Een andere opmerkelijke trend zien we in sociale media. Daar geldt op zich al de regel dat hoe jonger, hoe meer sociale media worden gebruikt, maar er zit voor het eerst een kleine shift in wat er wordt gebruikt, en dan vooral onder de 16- tot 24-jarigen.

Zowel Facebook als Facebook Messenger dalen met negen procent tot zo'n 76 procent in die leeftijdscategorie. Instagram (+1 procent), DM's via Instagram (+7 procent) en Whatsapp (+9 procent) nemen wel toe.

Het onderzoek imec.digimeter merkt daarbij op dat enerzijds het monopolie van Meta (Facebook, Instagram, Messenger, Whatsapp) blijft. 82 procent van alle Vlamingen gebruikt dagelijks een van die apps. Maar voor het eerst daalt die dominantie bij jongere gebruikers.

In de categorie 16-24 jaar met drie procent (tot 93 procent), in de categorie 25 tot 34 jaar met 1 procent (tot 90 procent). In de leeftijdsgroep tot 44 jaar blijft het gebruik gelijk op 88 procent. Opmerkelijk genoeg stijgt het gebruik in de leeftijdsgroep 45 tot 54 jaar met 2 procent (tot 84 procent) en onder 65-plussers zelfs met vier procent (tot 70 procent). Maar onder de 55 tot 64-jarigen was er ook een daling van vijf procent, tot 77 procent.

In totaal gebruiken we, doorheen alle leeftijden, zo'n 188 minuten per dag onze smartphone, drie minuten meer dan een jaar eerder. Veertig procent of 75 minuten daarvan gaat naar sociale media. 54 minuten (of 29 procent van het totaal) daarvan gaat naar een app van Meta, een lichte daling van twee minuten.

de onderzoekers van imec merken tot slot ook op dat er een duidelijke nieuwkomer is in de jongste leeftijdscategorie en dat is TikTok. Twee jaar geleden gebruikte 11 procent van de jongeren TikTok, vandaag is dat 62 procent. Onder 25- tot 34-jarigen is dat 21 procent. In de volgende leeftijdsgroep tot 44 jaar is dat nog 18 procent en daarboven zakt dat tot minder dan tien procent.

Digitale kloof blijft

Dat jongeren vlot nieuwe technologie oppikken lijkt een vanzelfsprekendheid, maar het onderzoek van imec.digimeter waarschuwt dat de realiteit anders is. Maar liefst 24 procent van de 16- tot 24-jarigen geeft aan niet mee te zijn met digitaal jargon. Termen als two-factor authentication, 5G of een gedeelde werkomgeving opzetten in de cloud zijn voor hen te technisch. 17 procent van hen geeft daarbij aan dat ze bepaalde digitale toepassingen daarom net vermijden. De onderzoekers waarschuwen dan ook dat het een uitdaging blijft om de digitale kloof te verkleinen.

