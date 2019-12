VMware heeft de overname van Pivotal afgerond. Dat zegt het bedrijf zelf. Het had 2,7 miljard dollar voor het ontwikkelingsplatform over.

Met Pivotal haalt VMware een 'cloud native' ontwikkelingsplatform aan boord dat infrastructuur kan beheren, ongeacht waar het draait. Het is een van de manieren voor VMware om zijn activiteiten te verbreden van een pure virtual machine maker, naar een bedrijf dat in multicloud-tijden nog een rol te spelen heeft.

VMware kondigde de deal in augustus aan. Het betaalde zo'n 2,7 miljard dollar voor Pivotal. Eerder dit jaar haalde VMware ook al Kubernetes-speler Heptio en Bitnami binnen. Die laatste handelt in software installers voor webapplicaties. Bedoeling van dat alles lijkt om Kubernetes containers en de VMware eigen virtuele machines samen te brengen in een platform, in VMware's Tanzu product.