In een nieuwe joint-venture gaan de twee spelers de komende zeven jaar samen het netwerk verglazen in Duitsland.

Concreet stappen Vodafone en Altice samen in FibreCo, een samenwerking waar ze elf de helft van de aandelen bezitten. Met FibreCo willen ze de komende zes jaar zeven miljoen huizen voorzien van glasvezel (FTTH), dat komt neer op een investering van 7 miljard euro.

Het gaat voor alle duidelijkheid niet om een volledige uitrol naar elk huishouden. Duitsland telt zo'n 84 miljoen mensen, goed voor ongeveer veertig huishoudens. Met zes miljoen aansluitingen is dus nog maar een klein deel binnenkort voorzien van een sneller netwerk. In 2021 was ongeveer 4,9 procent van alle huishoudens in Duitsland aangesloten op glasvezel.

De samenwerking moet nog goedkeuring krijgen van de regulator, maar ongewoon is ze niet. In België werkt Proximus al lang aan glasvezel, maar buiten de grote steden doet het dat in samenwerking met andere spelers in de joint-ventures Fiberklaar (in Vlaanderen) en Unifiber (in Wallonië). Telenet kondigde recent een soortgelijke samenwerking aan met Fluvius om vanaf volgend jaar haar coaxnetwerk geleidelijk te vervangen door glasvezel.

