Lynk & Co, het internationale zustermerk van Volvo dat auto's met een Netflix-achtige formule aan de man wil brengen, opent begint augustus zijn eerste Belgische vestiging. Daarvoor is een pand in de Antwerpse Drukkerijstraat gekozen, waar in plaats van een traditionele dealership een zogenaamde 'club' komt.

De Antwerpse club is de eerste Belgische locatie waar bestuurders die voor de abonnementsformule kiezen het voertuig kunnen testen. Het is de vierde Europese club, nadat Lynk & Co ook vestigingen in Amsterdam, Göteborg en Berlijn heeft geopend. De constructeur leverde eind vorige maand zijn eerste auto's aan Belgische klanten.

De Chinees-Zweedse autobouwer stelt met zijn Model 01 een luxueuze auto ter beschikking volgens een Netflix-model: bestuurders kunnen zich abonneren op de wagen, een SUV met een 1.5 driecilinder die beschikbaar is als plug-in of normale hybride, voor een bedrag tot 500 euro per maand.

Abonnees kunnen die maandelijkse bijdrage verminderen door de auto te delen met buurtbewoners, vrienden of collega's.

De Antwerpse club is de eerste Belgische locatie waar bestuurders die voor de abonnementsformule kiezen het voertuig kunnen testen. Het is de vierde Europese club, nadat Lynk & Co ook vestigingen in Amsterdam, Göteborg en Berlijn heeft geopend. De constructeur leverde eind vorige maand zijn eerste auto's aan Belgische klanten.De Chinees-Zweedse autobouwer stelt met zijn Model 01 een luxueuze auto ter beschikking volgens een Netflix-model: bestuurders kunnen zich abonneren op de wagen, een SUV met een 1.5 driecilinder die beschikbaar is als plug-in of normale hybride, voor een bedrag tot 500 euro per maand.Abonnees kunnen die maandelijkse bijdrage verminderen door de auto te delen met buurtbewoners, vrienden of collega's.