Bij het hof van beroep in Brussel heeft het collectief Stop5G.be beroep aangetekend tegen de toekenning van voorlopige 5G-licenties aan vijf telecomoperatoren.

Het gaat om drie ledenorganisaties van het Collectief (de vzw's Grappe, Fin du Nucléaire en AREHS) en vijf fysieke personen. Onder meer Paul Lannoye (Grappe), Francis Leboutte (Fin du Nucléaire) als Colette Devillers (AREHS) noemen zich de contactpersonen van de organisatie tegen 5G. Het beroep werd op 11 september ingediend bij het Marktenhof van het Brusselse hof van beroep.

'Negatieve impact op gezondheid en milieu'

De klagers wijzen op de vele bezwaren die de voorbije jaren werden geuit tegen de 5G-technologie, die volgens hen een negatieve impact heeft op de gezondheid en het milieu. Concreet verwijten ze de Belgische telecomwaakhond BIPT dat bij de toekenning van de voorlopige licenties onder meer de milieubeoordelingsprocedure niet werd gerespecteerd. Ook zou er volgens de klagers onvoldoende informatie zijn verstrekt aan de ontvangers van de openbare raadpleging. Het Collectief verwacht dat 'de onafhankelijke rechter de besluiten van het BIPT zal annuleren'.

Vijf telecomoperatoren kregen deze zomer van de telecomwaakhond voorlopige gebruiksrechten in de 3600-3800 MHz radiofrequentieband, waarmee ze de nieuwste mobiele internettechnologie kunnen uitrollen. Het gaat om Proximus, Orange, Telenet, Cegeka en Entropia.

De schadelijkheid van 5G is tot op heden echter nog niet aangetoond. Tegenhangers zwaaien vaak met studies die wetenschappelijk slecht onderbouwd zijn, of met zwaarwichtig ogende filmpjes op YouTube. Maar een wetenschappelijke consensus over de schade, binnen de huidige normen, is er niet. Zo is de straling van 5G quasi identiek aan die van 4G, 3G en 2G.

BIPT maakt zich geen zorgen

Tegenover Data News reageert het BIPT met vertrouwen. "We hadden dit verwacht, maar we hebben een sterk dossier waarbij we hun voornaamste argumenten al hebben beantwoord in het besluit dat we destijds hebben gepubliceerd", zegt woordvoerder Jimmy Smets.

Gevolgen voor de licenties heeft de rechtszaak voorlopig niet. Het werkt niet opschortend dus de voorlopige licenties mogen blijven gebruikt worden stelt de regulator. "Ze verwijzen naar verschillende EU-richtlijnen en dat kan verdere juridische vragen uitlokken, wat neer komt op een lange procedure. Maar dat heeft geen impact op de voorlopige licenties," aldus Smets.

