Belgisch securitybedrijf spotit krijgt met Jo Deblaere een nieuwe voorzitter van zijn Raad van Advies. De man was jarenlang COO bij Accenture.

Via de samenwerking moet Deblaere spotit bijstaan in zijn verdere groei, en in de ontwikkeling van de managed services van het bedrijf. Spotit is een Belgische scale-up die zich vooral focust op netwerken en beveiliging.

Jo Deblaere kondigde na 38 jaar zijn pensioen aan bij Accenture, waar hij momenteel nog COO is. Maar vanaf deze maand schuift hij dus nog wel aan als voorzitter van de adviesraad. 'We kijken enorm uit naar de samenwerking', zegt Jürgen Verniest, CEO van spotit. 'Jo heeft jarenlang leading-edge bedrijven geholpen duurzaam te groeien, zowel binnen België als in het buitenland. Hij heeft, net zoals ons, een passie voor digitalisering en verbreding van state-of-the-art diensten. Spotit wil het komende jaar graag de managed services aanbieden aan onze internationale klanten, in eerste instantie in de USA.'

Via de samenwerking moet Deblaere spotit bijstaan in zijn verdere groei, en in de ontwikkeling van de managed services van het bedrijf. Spotit is een Belgische scale-up die zich vooral focust op netwerken en beveiliging. Jo Deblaere kondigde na 38 jaar zijn pensioen aan bij Accenture, waar hij momenteel nog COO is. Maar vanaf deze maand schuift hij dus nog wel aan als voorzitter van de adviesraad. 'We kijken enorm uit naar de samenwerking', zegt Jürgen Verniest, CEO van spotit. 'Jo heeft jarenlang leading-edge bedrijven geholpen duurzaam te groeien, zowel binnen België als in het buitenland. Hij heeft, net zoals ons, een passie voor digitalisering en verbreding van state-of-the-art diensten. Spotit wil het komende jaar graag de managed services aanbieden aan onze internationale klanten, in eerste instantie in de USA.'