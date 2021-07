Managed services provider Westpole breidt uit naar Frankrijk. De voormalige afdeling van de IRIS Group wil daar dit jaar vijftig tot zeventig mensen aanwerven.

Het bedrijf start een kantoor in Straatsburg. Het ziet de Franse markt als een van de belangrijkste ICT-markten. Tegelijk heeft het bedrijf al contracten bij Europese en internationale operatoren en instellingen zoals de Europese Commissie, wat een uitbreiding richting Straatsburg logisch maakt.

Westpole is niet de bekendste naam in het landschap, maar het bedrijf steunt wel op enkele decennia ervaring dankzij een Belgische en Italiaanse overname. Aandeelhouder Livia Group kocht in 2018 het Italiaanse Hitachi Systems CBT van Hitachi Systems, dat vervolgens de naam Westpole aannam.

Belgische overname

In 2020 werd het bedrijf uitgebreid met de afdeling Professional Solutions van de IRIS Group. Daardoor telt Westpole in België (Vilvoorde, Louvain-La-Neuve) en Luxemburg zo'n driehonderd mensen, samen met de kantoren in Italië werken meer dan zeshonderd medewerkers voor het bedrijf. De Italiaan Massimo Moggi leidt het bedrijf.

Het bedrijf start een kantoor in Straatsburg. Het ziet de Franse markt als een van de belangrijkste ICT-markten. Tegelijk heeft het bedrijf al contracten bij Europese en internationale operatoren en instellingen zoals de Europese Commissie, wat een uitbreiding richting Straatsburg logisch maakt.Westpole is niet de bekendste naam in het landschap, maar het bedrijf steunt wel op enkele decennia ervaring dankzij een Belgische en Italiaanse overname. Aandeelhouder Livia Group kocht in 2018 het Italiaanse Hitachi Systems CBT van Hitachi Systems, dat vervolgens de naam Westpole aannam.In 2020 werd het bedrijf uitgebreid met de afdeling Professional Solutions van de IRIS Group. Daardoor telt Westpole in België (Vilvoorde, Louvain-La-Neuve) en Luxemburg zo'n driehonderd mensen, samen met de kantoren in Italië werken meer dan zeshonderd medewerkers voor het bedrijf. De Italiaan Massimo Moggi leidt het bedrijf.