Sebastian Kurz, voormalig bondskanselier van Oostenrijk, heeft een cybersecuritybedrijf opgericht samen met de ex-CEO van de omstreden Israëlische spywaremaker NSO Group.

Kurz bevestigde donderdag zelf het nieuws. Volgens hem blijft de nood aan bescherming voor essentiële infrastructuur voor bijvoorbeeld energie, water en gezondheidsdiensten toenemen. Daarom investeert hij in 'Dream Security', met hoofdzetel in Tel Aviv.

De 36-jarige conservatieve politicus moest vorig jaar opstappen na beschuldigingen van corruptie tegen hem. Hij wordt voorzitter van het cybersecuritybedrijf, zo meldt de Israëlische krant Globes. Het bedrijf zal zich bij het begin richten op de Europese markt.

Zijn vennoot is Shalev Hulio, die in augustus NSO Group verliet wegens een reorganisatie daar. Die softwaremaker kwam internationaal in de aandacht nadat een groep journalisten had onthuld dat met software van het bedrijf tal van journalisten, politici en mensenrechtenmilitanten werden afgeluisterd.

Kurz bevestigde donderdag zelf het nieuws. Volgens hem blijft de nood aan bescherming voor essentiële infrastructuur voor bijvoorbeeld energie, water en gezondheidsdiensten toenemen. Daarom investeert hij in 'Dream Security', met hoofdzetel in Tel Aviv.De 36-jarige conservatieve politicus moest vorig jaar opstappen na beschuldigingen van corruptie tegen hem. Hij wordt voorzitter van het cybersecuritybedrijf, zo meldt de Israëlische krant Globes. Het bedrijf zal zich bij het begin richten op de Europese markt.Zijn vennoot is Shalev Hulio, die in augustus NSO Group verliet wegens een reorganisatie daar. Die softwaremaker kwam internationaal in de aandacht nadat een groep journalisten had onthuld dat met software van het bedrijf tal van journalisten, politici en mensenrechtenmilitanten werden afgeluisterd.