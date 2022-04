Apple begint met het aanbieden van herstelonderdelen, handleidingen en herstelkits voor moderne iPhones en op termijn ook Macs. Wie wat handig is kan zo onderdelen vervangen met de originele onderdelen.

De Self Service Repair van Apple werd eind vorig jaar aangekondigd en is voortaan beschikbaar in de VS en breidt dit jaar nog uit naar Europa. Op de Apple Self Service Repair Store kan je zo'n tweehonderd onderdelen kopen, zijn handleidingen beschikbaar en tools om dat te doen. Apple laat je ook een herstelkit huren voor 49 dollar voor één week.

De herstelmogelijkheid is er niet voor oudere toestellen, maar wie een iPhone 12, 13 of SE (derde generatie) heeft met een kapot scherm, een haperende batterij of andere herstelbare gebreken kan het toestel voortaan zelf herstellen. Wie daar niet handig genoeg voor is, kan nog steeds terecht bij een erkend hersteller, al zegt Apple dat consumenten voortaan dezelfde onderdelen en informatie krijgen als die herstellers.

Vandaag is het aanbod beperkt tot recente iPhones, maar op termijn zullen ook nieuwe Macs (met Apple Silicon) op dezelfde manier herstelbaar zijn.

Historisch gezien waren iPhones vaak moeilijk te herstellen voor hobbyisten door gebrek aan originele onderdelen of omdat Apple het bewust moeilijk maakte. Dat Apple het tij nu keert is echter geen werk van liefdadigheid. Zowel in de VS als in Europa gaan al jaren stemmen op voor het 'right to repair', het recht om je eigen toestel te kunnen herstellen. Door dit aan te bieden wil Apple (strengere) wetgeving te snel af zijn. Ook Samsung kondigde vorige maand voor de VS aan dat het makkelijker wordt om een aantal populaire (en duurdere) modellen zelf te herstellen.

