Meta verhoogt de prijs van het gadget, dat al twee jaar op de markt is, door stijgende kosten.

Onder het motto 'alles wordt duurder' verhoogt Meta de prijs van zijn VR-bril in de Verenigde Staten. De versie van de bril met 128 GB opslag gaat van zo'n 300 naar 400 dollar, een stijging met een derde. De zwaardere versie met 256 GB zal zo'n 500 dollar kosten (tegenover 400 nu). Da's een stevige prijsverhoging voor wat in de VR-wereld een van de meer betaalbare toestellen is. De verhoging zal in augustus ingaan, het is daarbij nog niet helemaal duidelijk of de toestellen ook in ons land duurder worden.

De prijsstijging is overigens niet het enige dat er aan de brillen verandert. Vanaf augustus zal je niet langer een Facebook-account nodig hebben voor de verschillende Quest VR headsets.

Het is uitzonderlijk dat prijzen van technologische gadgets na enkele jaren stijgen. Meestal worden ze net iets goedkoper, om nog snel enkele modellen de deur uit te krijgen voor de nieuwere, uitgebreide versie (die meestal dan weer wel meer kost). Reden voor deze prijsstijging is volgens Meta de inflatie, en de stijgende kosten voor het bouwen en verdelen van de toestellen. Meta zou overigens ook aan een nieuwer model werken dat later dit jaar moet uitkomen.

