VR-bril moet pijn helpen bestrijden bij kinderen

In het Zeepreventorium verblijven kinderen met diverse chronische aandoeningen. De meeste patiënten ervaren acute of chronische pijn. Vele patiënten zijn ook angstig bij de gedachte aan wat hen te wachten staat tijdens de noodzakelijke behandelingen, zoals prikken en het verzorgen van brandwonden. "We hadden hier een tijdje geleden te maken met een echt acute situatie, namelijk een kindje dat wekelijks inspuitingen nodig had. De zorg verliep moeilijk. We hebben toen gezocht naar een oplossing en één gevonden met de VR-bril", licht prof. Ann De Guchtenaere van het Zeepreventorium toe. "Het gebruik van de VR-bril is ook al beschreven in wetenschappelijke literatuur."

"We zijn gestart met een bril in bruikleen maar ondertussen hebben we er zelf een aangekocht." Die wordt inmiddels een vijftal keer per dag gebruikt. De bril helpt kinderen met chronische pijn om te relaxen en leidt hen af, maar ook bij acute pijn tijdens behandelingen zorgt de bril voor soelaas, zoals bij inspuitingen, maar ook bij sonderen of wondverzorging. De VR-bril zal ook worden ingezet voor de behandeling van kinderen met ernstige brandwonden.

Het Zeepreventorium wil zijn kennis delen en andere zorginstellingen overtuigen om de stap te zetten. Op dit moment voorziet het Zeepreventorium zelfs al de aankoop van een tweede bril. De VR-bril is afkomstig van het Belgische bedrijf Oncomfort en heet Sedakit.