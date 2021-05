De Nederlandse vredesorganisatie PAX wil dat er een internationaal verdrag komt dat volledig autonome wapens, zogenaamde killer robots, verbiedt. Ook moeten er garanties komen dat er altijd menselijke controle blijft over autonome wapens, vindt PAX.

Juist omdat de ontwikkeling van dergelijke wapens nog in een vroege fase is, is een internationaal verdrag volgens PAX 'haalbaar en noodzakelijk'. 'Nu kunnen we killer robots nog verbieden en menselijke controle garanderen. Maar de technologische ontwikkelingen gaan snel, dus er is haast geboden', stelt Daan Kayser, projectleider autonome wapens bij PAX.

In december 2020 riepen meer dan 170 Nederlandse wetenschappers op het gebied van kunstmatige intelligentie en robotica de regering ook op om mee te werken aan een verbod op dodelijke autonome wapens. Killer robots zijn autonome wapensystemen die zonder menselijke controle doelen kunnen selecteren en aanvallen. Dat betekent dat het besluit om dodelijk geweld te gebruiken, wordt genomen door een machine. De technologie om deze wapens te maken ontwikkelt zich razendsnel. Landen als China, Rusland, Israël, de Verenigde Staten en Zuid-Korea zijn bezig met de ontwikkeling van steeds autonomere wapensystemen.

'Ethisch onacceptabel'

Kayser: 'Dit is een extreem zorgelijke ontwikkeling, dodelijke autonome wapens zijn ethisch onacceptabel. De morele beslissing over leven en dood kan niet worden gereduceerd tot een algoritme'.

Killer robots brengen daarnaast nog een heleboel andere vragen met zich mee. Wie is er bijvoorbeeld verantwoordelijk als er iets misgaat? Kan zo'n wapen wel het onderscheid maken tussen burgers en soldaten? Een ongereguleerde ontwikkeling kan bovendien een nieuwe wapenwedloop creëren, want wie beschikt er straks als eerste over volledig autonome wapens? 'We moeten onszelf niet afvragen hoe we een wapenwedloop kunnen winnen, maar hoe we deze kunnen stoppen. Niet alleen op morele en juridische gronden, maar ook voor onze veiligheid', aldus Kayser.

In 2011 schreef PAX voor het eerst over het onderwerp autonome wapens. Twee jaar later richtte de vredesorganisatie samen met een groep internationale ngo's de Campaign to Stop Killer Robots op. Inmiddels bestaat deze coalitie uit meer dan 170 ngo's uit 66 landen. Verder neemt PAX sinds 2014 deel aan de besprekingen bij de Verenigde Naties in Geneve over dit onderwerp.

