VRM: Vlaming luistert steeds meer digitaal naar radio

In Vlaanderen wordt steeds meer digitaal naar de radio geluisterd. Zowat 41 procent van het totale luistervolume is intussen digitaal: via DAB+, kabel, digitale tv of internet. Dat blijkt uit het rapport 'Mediaconcentratie in Vlaanderen 2022' van de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM).

© Getty Images