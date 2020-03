Ondanks de keuze van het Verenigd Koninkrijk om Huawei slechts deels toe te laten, willen Amerikaanse politici de druk opvoeren om de beslissing te herzien.

In de VS willen vier Republikeinse senatoren, Tom Cotton, Ted Cruz, Josh Hawley en Marco Rubio, wetgeving invoeren die Groot Brittannië van de witte lijst haalt van landen wiens bedrijven niet extra worden onderzocht bij buitenlandse investeringen (in de VS). Vandaag krijgen naast het VK ook Canada en Australië zo'n uitzondering.

De bedoeling is volgens Reuters om met de wet het land alsnog te overtuigen om terug te komen op de beslissing om Huawei enkel in niet-kernonderdelen van Britse telecomnetwerken toe te laten. De VS wil dat Huawei volledig wordt verbannen bij haar bondgenoten en oefent daar zware druk over uit. Bewijzen dat Huawei zou spioneren namens China, zoals de VS daar telkens bij aanhaalt, zijn nog nooit gegeven.

Intussen heeft Huawei ook laten weten dat het een fabriek voor mobile base stations zal bouwen in Frankrijk. De locatie staat nog niet vast ,maar Huawei investeert in een eerste fase 200 miljoen euro in de vestiging waar zo'n 500 mensen aan de slag zullen gaan.

Huawei wacht intussen op groen licht van de Franse overheid. Die moet nog beslissen of het bedrijf 5G-apparatuur mag leveren aan Franse operatoren. Maar het wil duidelijk maken dat de fabriek daar los van staat. "De fabriek zal in Frankrijk worden gebouwd ongeacht de beslissing van de Franse overheid, want ze maakt deel uit van onze strategie," zei Minggang Zhang, adjunct hoofd voor Huawei's activiteiten in Frankrijk, aan Reuters.

Frans minister van Financiën liet al verstaan dat de beslissing van Huawei ook geen invloed zal hebben op de beslissing van de regering om het bedrijf al dan niet toe te laten.

