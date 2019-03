VS dreigt samenwerking met Duitsland te minderen als het Huawei niet bant

De waarschuwing staat in een brief van de Amerikaanse ambassadeur die werd ingekeken door de krant The Wall Street Journal. Volgens de Amerikaanse overheid is het Chinese bedrijf een gevaar voor de nationale veiligheid. De ambassadeur schrijft dat veilige communicatienetwerken nodig zijn voor het uitwisselen van geheime informatie over militaire en spionage-operaties. Als die berichten over netwerken van Huawei of andere Chinese fabrikanten worden gestuurd, zou de veiligheid niet gegarandeerd zijn.

De brief is alvast een van meerdere steeds oplopende manieren waarop de VS zijn bondgenoten wilt overtuigen om Huawei te boycotten. Tot nu toe hebben de VS, Australië en Nieuw-Zeeland het bedrijf al verboden om technologie te leveren voor hun 5G-netwerken.

Huawei zelf heeft de aantijgingen altijd ontkent en heeft het over een lastercampagne. Het sleept de Amerikaanse overheid voor de rechter gedaagd om de ban ongedaan te maken.