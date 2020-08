Het Pentagon heeft groen licht gegeven om bijkomend spectrum ter beschikking te stellen voor commercieel gebruik. Daarmee wil de VS haar 5G-uitrol verbeteren.

Het gaat om een spectrumblok van 100 megahertz dat tegen midden 2022 commercieel kan worden aangeboden. De Amerikaanse telecomregulator FCC liet al weten dat het snel werk wil maken om dat spectrum aan te bieden aan Amerikaanse operatoren.

Het gaat om het blok van 3450 tot 3550 MHz. Dat was tot nu toe voorbehouden voor militaire doeleinden in de VS, onder meer voor radaroperaties zoals luchtafweersystemen. Maar het Pentagon heeft nu groen licht gegeven om het spectrum ook te delen met operatoren.

Het bewuste spectrum is interessant omdat het zowel over lange afstanden kan gaan, als hoge datavolumes kan verwerken. Dat het om militair spectrum gaat, heeft voor alle duidelijkheid niets te maken met wat het spectrum kan, het zijn gewoon frequenties die ooit zijn voorbehouden voor militaire communicatie. Zo hebben operatoren in België sinds deze maand voorlopig spectrum dat tussen de 3.600 Mhz en 3.800 MHz ligt, vlak boven de frequentie die de VS nu openstelt.

Voor Amerikaanse operatoren betekent dit vooral dat ze met extra spectrumblokken meer capaciteit hebben. Door specifieke frequenties te gebruiken kunnen ze hun signalen verder sturen, waardoor er minder zendmasten nodig zijn, of op specifieke plaatsen meer capaciteit voorzien, zodat het netwerk in staat is om meer toestellen te connecteren en meer data te verwerken.

Het gaat om een spectrumblok van 100 megahertz dat tegen midden 2022 commercieel kan worden aangeboden. De Amerikaanse telecomregulator FCC liet al weten dat het snel werk wil maken om dat spectrum aan te bieden aan Amerikaanse operatoren.Het gaat om het blok van 3450 tot 3550 MHz. Dat was tot nu toe voorbehouden voor militaire doeleinden in de VS, onder meer voor radaroperaties zoals luchtafweersystemen. Maar het Pentagon heeft nu groen licht gegeven om het spectrum ook te delen met operatoren.Het bewuste spectrum is interessant omdat het zowel over lange afstanden kan gaan, als hoge datavolumes kan verwerken. Dat het om militair spectrum gaat, heeft voor alle duidelijkheid niets te maken met wat het spectrum kan, het zijn gewoon frequenties die ooit zijn voorbehouden voor militaire communicatie. Zo hebben operatoren in België sinds deze maand voorlopig spectrum dat tussen de 3.600 Mhz en 3.800 MHz ligt, vlak boven de frequentie die de VS nu openstelt.Voor Amerikaanse operatoren betekent dit vooral dat ze met extra spectrumblokken meer capaciteit hebben. Door specifieke frequenties te gebruiken kunnen ze hun signalen verder sturen, waardoor er minder zendmasten nodig zijn, of op specifieke plaatsen meer capaciteit voorzien, zodat het netwerk in staat is om meer toestellen te connecteren en meer data te verwerken.