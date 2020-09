Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft vijf Chinezen en twee Maleisische zakenlieden aangeklaagd in een grote zaak waarbij wereldwijd meer dan honderd bedrijven zijn gehackt. De aanvallen vereenvoudigden de diefstal van belangrijke bedrijfsinformatie en klantgegevens en broncodes, aldus het departement.

De verdachten zouden computerfabrikanten, softwareontwikkelaars, telecomproviders, socialmediabedrijven, gamemakers, universiteiten en denktanks hebben gehackt. Daarnaast zouden ze regeringen en pro-democratische politici en activisten in Hongkong hebben bespioneerd.

'Bescherming van China'

Het Amerikaanse ministerie van Justitie kreeg afgelopen maand honderden internetaccounts, servers en websites in het vizier die de hackers gebruikten voor de verkregen data. De operatie, al langer bekend bij cyberveiligheidsexperts, werd niet gerund door de Chinese overheid, maar een van de hackers heeft wel gezegd dat hij bescherming genoot van de Chinese veiligheidsdiensten. De twee Maleisiërs zijn intussen in hun land opgepakt.

Technologiereus Microsoft heeft manieren gevonden om de hackers te stoppen en speelde volgens de autoriteiten een belangrijke rol om hen te neutraliseren.

De verdachten zouden computerfabrikanten, softwareontwikkelaars, telecomproviders, socialmediabedrijven, gamemakers, universiteiten en denktanks hebben gehackt. Daarnaast zouden ze regeringen en pro-democratische politici en activisten in Hongkong hebben bespioneerd.Het Amerikaanse ministerie van Justitie kreeg afgelopen maand honderden internetaccounts, servers en websites in het vizier die de hackers gebruikten voor de verkregen data. De operatie, al langer bekend bij cyberveiligheidsexperts, werd niet gerund door de Chinese overheid, maar een van de hackers heeft wel gezegd dat hij bescherming genoot van de Chinese veiligheidsdiensten. De twee Maleisiërs zijn intussen in hun land opgepakt.Technologiereus Microsoft heeft manieren gevonden om de hackers te stoppen en speelde volgens de autoriteiten een belangrijke rol om hen te neutraliseren.