De Amerikaanse regering dreigt voorlopig niet meer met handelsbeperkingen tegen de Europese Unie wegens de plannen voor een speciale belasting voor internetgiganten. Wel sluit ze niet uit dat er alsnog hogere douanerechten worden ingevoerd voor andere landen indien er geen internationaal akkoord wordt bereikt.

Onder de vroegere president Donald Trump hadden de Verenigde Staten een onderzoek geopend tegen de fiscale plannen in de Europese Unie, maar ook in Brazilië, Tsjechië en Indonesië. Zo'n onderzoek is de eerste stap in een procedure die uiteindelijk tot handelsbeperkende maatregelen kan leiden.

Omdat de betrokken jurisdicties die belasting niet hebben ingevoerd, heeft de regering van president Joe Biden vrijdag besloten het onderzoek te staken. Handelsgezant Katherine Kai bevestigde dat de VS net als de EU een internationale aanpak over de belasting van internetbedrijven wensen. "De VS willen een internationale consensus over internationale fiscale aangelegenheden bereiken in het kader van de Oeso", zei ze in een mededeling.

In afwachting van een internationaal akkoord houden de VS wel nog steeds een aantal andere landen in het vizier. Kai beklemtoonde dat de VS vergeldingsmaatregelen zouden kunnen nemen tegen Oostenrijk, het Verenigd Koninkrijk, India, Spanje en Turkije wegens hun fiscale behandeling van Amerikaanse internetbedrijven. Dat zou voor deze landen tot hogere douanerechten kunnen leiden.

Onder de vroegere president Donald Trump hadden de Verenigde Staten een onderzoek geopend tegen de fiscale plannen in de Europese Unie, maar ook in Brazilië, Tsjechië en Indonesië. Zo'n onderzoek is de eerste stap in een procedure die uiteindelijk tot handelsbeperkende maatregelen kan leiden. Omdat de betrokken jurisdicties die belasting niet hebben ingevoerd, heeft de regering van president Joe Biden vrijdag besloten het onderzoek te staken. Handelsgezant Katherine Kai bevestigde dat de VS net als de EU een internationale aanpak over de belasting van internetbedrijven wensen. "De VS willen een internationale consensus over internationale fiscale aangelegenheden bereiken in het kader van de Oeso", zei ze in een mededeling. In afwachting van een internationaal akkoord houden de VS wel nog steeds een aantal andere landen in het vizier. Kai beklemtoonde dat de VS vergeldingsmaatregelen zouden kunnen nemen tegen Oostenrijk, het Verenigd Koninkrijk, India, Spanje en Turkije wegens hun fiscale behandeling van Amerikaanse internetbedrijven. Dat zou voor deze landen tot hogere douanerechten kunnen leiden.